Трампа на выборах готовы поддержать в три раза больше опрошенных, чем Десантиса

За экс-президента проголосовали бы 54% опрошенных, в то время как за его конкурента - всего 17%

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Более половины сторонников Республиканской партии США готовы поддержать на праймериз бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, что три раза больше, чем число потенциальных сторонников его главного конкурента - губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой The New York Times и университетом Siena College (штат Нью-Йорк).

Согласно результатам исследования, в гипотетическом противостоянии на праймериз за Трампа проголосовали бы 54% опрошенных, в то время как за Десантиса - всего 17%. Остальные кандидаты от Республиканской партии набрали бы не более 3% голосов. По мнению 58% респондентов, у Трампа больше шансов победить на выборах действующего американского президента демократа Джо Байдена, и лишь 28% полагают, что обойти Байдена способен Десантис.

За Трампа готовы отдать голоса 55% мужчин и 53% женщин, а также 53% белых и 68% испаноязычных избирателей. За бывшего главу Белого дома проголосовали бы 59% республиканцев в возрасте от 18 до 29 лет, 41% - от 30 до 44 лет, 51% - от 45 до 64 лет и 60% опрошенных старше 65 лет.

Опрос проводился с 23 по 27 июля среди 1 329 американцев. Погрешность составила 3,67 п. п.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.