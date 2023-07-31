31 июля, 11:44

В Израиле считают возможным компромисс по реформе, несмотря на упрямство оппозиции

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что первый этап судебной реформы направлен на выравнивание баланса полномочий между различными ветвями власти в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Правящая в Израиле коалиция по-прежнему стремится к широкому консенсусу с оппозицией по спорным вопросам судебной реформы. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News, запись которого распространила канцелярия главы правительства.

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Нетаньяху подчеркнул, что первый этап реформы, одобренный парламентом на прошлой неделе, направлен на выравнивание баланса полномочий между различными ветвями власти в Израиле. По его словам, проект нацелен на восстановление равновесия, существовавшего в первые 50 лет истории Израиля (государство основано в 1948 году) и утраченного в последние десятилетия. Проект судебной реформы, настаивает премьер, сделает израильскую систему похожей на большинство современных демократий, а отнюдь не разрушит демократический строй, как утверждают оппозиционеры.

Как пояснил Нетаньяху, закон о принципе разумности, одобренный парламентом 24 июля на фоне массовых протестов и бойкота голосования оппозиционными депутатами, не отменяет полностью эту юридическую норму, но "устанавливает, что недостаточно основываться на чем-то субъективном, например на том, что нечто является "неразумным", чтобы отменить решение правительства или парламента". "Это есть во всех демократиях, а наши оппоненты представляют, будто это ужасный конец демократии. Если это так, то нигде в мире нет демократии", - заметил он.

По мнению главы израильского правительства, ограничение возможности Верховного суда использовать принцип разумности - реформа, которая давно требовалась израильской судебной системе, но оппозиция с новой силой возобновила протесты, когда этот закон обсуждался в парламенте в окончательном чтении.

"Это все происходит после того, как мы выдвинули гораздо более всеохватывающий проект реформы, в некотором роде подсократили ее, чтобы достичь консенсуса. Я дал три месяца, чтобы провести переговоры с оппозицией, которую удерживает в заложниках незначительное меньшинство, организующее все эти протесты и демонстрации. Так что я решил провести [через голосование в парламенте] принцип разумности, но и сейчас, сделав это, я все еще пытаюсь добиться консенсуса, поскольку считаю, что для демократии лучше, чтобы судебные изменения делались при максимально широком консенсусе. Такова сейчас объективная ситуация", - сказал Нетаньяху. 

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© Информационное агентство ТАСС
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