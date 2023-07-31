В Израиле считают возможным компромисс по реформе, несмотря на упрямство оппозиции

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что первый этап судебной реформы направлен на выравнивание баланса полномочий между различными ветвями власти в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Правящая в Израиле коалиция по-прежнему стремится к широкому консенсусу с оппозицией по спорным вопросам судебной реформы. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News, запись которого распространила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что первый этап реформы, одобренный парламентом на прошлой неделе, направлен на выравнивание баланса полномочий между различными ветвями власти в Израиле. По его словам, проект нацелен на восстановление равновесия, существовавшего в первые 50 лет истории Израиля (государство основано в 1948 году) и утраченного в последние десятилетия. Проект судебной реформы, настаивает премьер, сделает израильскую систему похожей на большинство современных демократий, а отнюдь не разрушит демократический строй, как утверждают оппозиционеры.

Как пояснил Нетаньяху, закон о принципе разумности, одобренный парламентом 24 июля на фоне массовых протестов и бойкота голосования оппозиционными депутатами, не отменяет полностью эту юридическую норму, но "устанавливает, что недостаточно основываться на чем-то субъективном, например на том, что нечто является "неразумным", чтобы отменить решение правительства или парламента". "Это есть во всех демократиях, а наши оппоненты представляют, будто это ужасный конец демократии. Если это так, то нигде в мире нет демократии", - заметил он.

По мнению главы израильского правительства, ограничение возможности Верховного суда использовать принцип разумности - реформа, которая давно требовалась израильской судебной системе, но оппозиция с новой силой возобновила протесты, когда этот закон обсуждался в парламенте в окончательном чтении.

"Это все происходит после того, как мы выдвинули гораздо более всеохватывающий проект реформы, в некотором роде подсократили ее, чтобы достичь консенсуса. Я дал три месяца, чтобы провести переговоры с оппозицией, которую удерживает в заложниках незначительное меньшинство, организующее все эти протесты и демонстрации. Так что я решил провести [через голосование в парламенте] принцип разумности, но и сейчас, сделав это, я все еще пытаюсь добиться консенсуса, поскольку считаю, что для демократии лучше, чтобы судебные изменения делались при максимально широком консенсусе. Такова сейчас объективная ситуация", - сказал Нетаньяху.