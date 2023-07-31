В Мьянме продлили режим ЧП еще на полгода

Решение принято на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в стране

БАНГКОК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Мьянмы в очередной раз продлили чрезвычайное положение на шесть месяцев на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в стране. Об этом сообщил телеканал Myawaddy TV.

По его данным, в соответствии со статьей 425 конституции, Совет национальной обороны и безопасности единогласно принял решение продлить срок действия чрезвычайного положения еще на полгода.

Действующий в Мьянме с февраля 2021 года режим ЧП последний раз продлевался в феврале 2023 года.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

Как ранее информировало Agence France-Presse, Аун Сан Су Чжи была переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий, а также провела встречу с председателем парламента Мьянмы Т Кхун Мья. По данным портала The Irrawaddy, Государственный административный совет Мьянмы намеревался перевести Аун Сан Су Чжи из тюрьмы под домашний арест.

По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны, из них 19 тыс. все еще лишены свободы.