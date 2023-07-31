Президент Кипра рассчитывает на совместную встречу с Гутерришем и лидером турок-киприотов

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами

НИКОСИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис рассчитывает на проведение совместной встречи в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем и лидером турок-киприотов Эрсином Татаром в рамках усилий по решению проблемы разделенного острова.

Как сообщил Христодулидис журналистам после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, он ожидает в начале сентября визита на Кипр представителя ООН для подготовки такой трехсторонней встречи. По словам президента республики, кипрское урегулирование было одной из тем его переговоров с Мицотакисом. "Мы обсудили, как выйти из тупика. Хотя есть те, кто видит различия [в позициях] двух стран, наши цели и устремления совпадают, как и способы достижения этих целей", - сказал он.

Ранее Христодулидис сообщил журналистам, что предложил лидеру турок-киприотов провести в сентябре совместную встречу в Нью-Йорке с генсеком ООН, его реакция была положительной. Власти в Никосии считают, что встреча с Гутерришем могла бы состояться на полях сессии Генсассамблеи ООН по завершении ее общеполитической дискуссии.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Однако Татар, занимающий пост президента непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), заявил, что приостановленный переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.