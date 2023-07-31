Израильские военные задержали в Дженине двух подозреваемых в связях с ХАМАС

Всего задержаны 12 разыскиваемых

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Израильские военные провели в ночь на понедельник серию антитеррористических мероприятий на Западном берегу реки Иордан, в ходе которых задержали 12 разыскиваемых лиц, сообщила армейская пресс-служба.

В частности, сообщили военные, в ходе рейда в городе Дженине задержаны два человека, подозреваемые в связях с палестинской радикальной организацией ХАМАС. "Во время мероприятия в районе его проведения были слышны выстрелы. Из-за технической неполадки военное инженерное орудие застряло [в районе проведения рейда], вскоре оно было вызволено", - говорится в сообщении.

Остальные десять подозреваемых были задержаны в различных палестинских поселках на Западном берегу, отметили в армии. В ряде случаев задержания сопровождались столкновениями с палестинцами, которые бросали в военных камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства, военнослужащие в ответ применяли спецсредства для разгона толпы, сообщили в пресс-службе. Все задержанные переданы службам безопасности для дальнейшего расследования, с израильской стороны сообщений о пострадавших не поступало, указали в армии.

Как отмечает газета The Jerusalem Post, израильские силовики зашли в Дженин впервые с момента проведения там крупномасштабной антитеррористической операции в начале месяца. До сих пор, пишет издание, израильские силы воздерживались от проведения рейдов в этом городе, находящемся под контролем палестинской администрации. По оценке The Jerusalem Post, это было направлено на то, чтобы дать палестинской администрации возможность упрочить свою власть в Дженине.

Израильские силы в ночь на 3 июля начали масштабную операцию по противодействию террору в Дженине. Утром 5 июля Израиль вывел войска из этого палестинского города после того, как, по словам министра обороны Йоава Галанта, был положен конец "производственной площадке терроризма" в лагере беженцев на его территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день предупредил, что израильские военные вновь придут в Дженин, если туда "вернется террор".