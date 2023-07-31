СМИ: Верховный суд Израиля рассмотрит апелляции против части судебной реформы

По информации Yediot ahronot, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN выразил надежду, что конфликт вокруг реформы не дойдет до ее отмены судом

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Верховный суд Израиля впервые в истории соберется в полном составе, чтобы рассмотреть ходатайства против закона о принципе разумности, который является первым этапом предложенного кабмином премьер-министра Биньямина Нетаньяху проекта по преобразованию судебной системы страны. Об этом сообщила газета Yediot ahronot.

По ее сведениям, на слушании, которое состоится 12 сентября, будут присутствовать все 15 членов коллегии Верховного суда. Издание уточнило, что это первый случай за время обсуждения и реализации судебной реформы, когда уже принятый закон будет рассматриваться в Верховном суде.

Газета также отмечает, что 28 июля Нетаньяху в интервью телеканалу CNN выразил надежду, что конфликт вокруг судебной реформы не дойдет до ее отмены Верховным судом. При этом он не ответил, согласится ли он с решением суда, если это действительно произойдет.

24 июля Кнессет (парламент Израиля) одобрил в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности. Он предполагает ограничение полномочий Верховного суда в части отмены решений правительства и является одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. Оппозиция с начала года резко протестовала против всей реформы, а во время решающих дебатов в третьем чтении оппозиционные депутаты вовсе бойкотировали голосование, демонстративно покинув зал заседаний Кнессета. Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.