Президент Болгарии выразил озабоченность наступлением на демократию в стране

Румен Радев назвал ударом по демократии включающий спорные инициативы законопроект об изменениях в конституцию, который, в частности, предусматривает отказ от общенационального статуса Дня освобождения Болгарии от османского ига

СОФИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Свобода и демократия в Болгарии находятся под угрозой. Об этом заявил президент республики Румен Радев, отвечая на вопросы на брифинге для журналистов.

"В последнее время наблюдается агрессивная риторика на различных форумах, тиражируются ревизионистские и антисемитские тексты, составляются списки "неблагонадежных" журналистов, звучат призывы усилить цензуру и контроль над СМИ. Тревожно видеть, как становятся банальными фашистские тезисы и действия, а антифашизм стараются забыть. Болгары пишут доносы на болгар на [украинском экстремистском] сайте "Миротворец", а правительство не реагирует. Все это является наступлением на свободу и демократию, наше общество должно за этим внимательно следить и своевременно реагировать", - приводит слова главы государства его пресс-служба.

Радев также назвал ударом по демократии включающий спорные инициативы законопроект об изменениях в конституцию, который, в частности, предусматривает отказ от общенационального статуса Дня освобождения Болгарии от османского ига (по итогам Русско-турецкой войны 1877-1878 годов) и объявление главным праздником отмечаемого 24 мая Дня святых равноапостольных славянских просветителей Кирилла и Мефодия.