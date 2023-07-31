31 июля, 15:17

Президент Болгарии назначил выборы депутатов муниципалитетов и мэров городов на 29 октября

Выборы в местные органы власти в стране играют значимую роль в определении устойчивости политических объединений, управляющих государством, и их поддержки избирателями

СОФИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ, назначив выборы депутатов муниципалитетов, мэров городов и глав местных администраций на 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент определил дату проведения выборов после рабочей встречи с руководством Центральной избирательной комиссии (ЦИК - прим. ТАСС). В ходе разговора обсуждались специфические вопросы проведения выборов в местные органы власти и предстоящей работы по их организации. Представители ЦИК познакомили президента с техническими и логистическими особенностями, которые ЦИК должна учесть при проведении выборов", - говорится в сообщении.

Выборы в местные органы власти являются одними из наиболее важных в Болгарии. Именно они играют значимую роль в определении устойчивости политических объединений, управляющих государством, и их поддержки избирателями. 

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БолгарияРадев, Румен
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