В Сирии считают, что Запад мешает ей восстановить отношения с арабскими странами

После начала гражданской войны в Сирии большинство арабских стран отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту республики

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Запад и США стремятся помешать восстановлению отношений между Сирией и арабскими странами. С таким заявлением выступил глава сирийского МИД Фейсал Микдад в Тегеране в ходе совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, трансляцию которой вел сирийский телеканал Al Ekhbariya.

"После того как Сирия присоединилась к арабским странам на саммите в Джидде, Запад и США впали в настоящую истерию и стали осуждать арабские страны за принятое ими решение [о восстановлении членства арабской республики в Лиге арабских государств (ЛАГ)], как будто сами являются членами организации <...>. Сейчас они хотят отыграть ситуацию назад", - отметил министр. "Мы верим, что наши арабские братья не поддадутся на эти западные провокации", - добавил он.

После начала гражданской войны в Сирии большинство арабских стран, не добившись уступок от Дамаска в пользу оппозиции, отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту республики. Катар, Саудовская Аравия и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства. В последнее время ряд стран, в том числе Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, возобновили работу своих дипломатических миссий в Дамаске.

19 мая президент Сирии Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите ЛАГ, который проходил в саудовском городе Джидда. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.

Возвращение беженцев

Страны Запада предпринимают попытки усложнить решение проблемы, связанной с возвращением сирийских беженцев на родину, заявил Микдад.

"Западные государства пытаются усложнить проблему возвращения [беженцев], призывая их не перебираться в свою страну, так как [там] отсутствуют подходящие условия", - указал министр. По его словам, при этом США вводят в отношении Сирии удушающие санкции и вывозят добытую в арабской стране нефть, тем самым препятствуя экономическому развитию республики.

В начале июля президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом ас-Сафади отметил, что сирийское правительство принимает все необходимые меры с целью создания условий для возвращения беженцев в свои дома. Глава государства напомнил о необходимости отказаться от политизации этой проблемы, добавив, что она носит "гуманитарный и нравственный характер".