Президент Египта обсудил с лидером Палестины ближневосточное урегулирование

Абдель Фаттах Ас-Сиси выразил "твердую поддержку Египта братскому палестинскому народу"

КАИР, 31 июля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в понедельник руководителя Палестины Махмуда Аббаса. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, стороны обсудили координацию по вопросам, связанным с процессом ближневосточного урегулирования.

"На встрече обсуждались пути согласования позиций и мнений по ряду вопросов, связанных с палестинской проблемой, в особенности возрождением процесса мирного урегулирования", - говорится в заявлении официального представителя египетского лидера Ахмеда Фахми, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией).

Ас-Сиси выразил "твердую поддержку Египта братскому палестинскому народу". Со своей стороны Аббас поблагодарил его за организацию совещания руководителей палестинских группировок, прошедшего в египетском городе Эль-Аламейн на средиземноморском побережье 30 июля.