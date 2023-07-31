Czechoslovak Group вложит $92,3 млн в расширение оборонных производств в Словакии и Чехии

Наиболее крупные инвестиции на сумму примерно $53 млн направят MSM Group, являющейся одним из ведущих европейских производителей артиллерийских снарядов

БРАТИСЛАВА, 31 июля. /ТАСС/. Промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group, который объединяет более 100 компаний, работающих в оборонной, автомобилестроительной, авиационной и других отраслях словацкой и чешской экономики, инвестирует более 2 млрд крон (около $92,3 млн) в расширение производства вооружений и боеприпасов в Словакии и Чехии.

"Новые производства возникнут в Чехии и Словакии в фирмах, [относящихся к оборонной отрасли]: Tatra Defence Vehicle, Excalibur Army и словацкой MSM Group, - отмечается в сообщении пресс-службы холдинга. - Всего в расширении производственных мощностей холдинг, принадлежащий чешскому промышленнику Михалу Стрнаду, инвестирует более 2 млрд крон".

Строительство новых производственных корпусов на предприятиях Tatra Defence Vehicle, Excalibur Army и MSM Group ведется быстрыми темпами и должно завершиться в ближайшие месяцы. Там будет создано 300 рабочих мест.

Наиболее крупные инвестиции на сумму около 1,2 млрд крон (примерно $53 млн) будут направлены MSM Group, являющейся одним из ведущих европейских производителей артиллерийских снарядов. Ее выручка резко возросла после 24 февраля 2022 года. Предстоит расширение производства MSM Group на трех заводах в Словакии. Значительную часть выделяемых средств предполагается направить на улучшение условий труда сотрудников.