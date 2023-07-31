На юге Ливана в лагере беженцев Айн аль-Хильва объявили прекращение огня

Там второй день идут перестрелки между бойцами палестинского движения ФАТХ и экстремистскими группировками

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Депутат ливанского парламента Усама Саад объявил о прекращении огня, достигнутом в лагере беженцев Айн аль-Хильва, где второй день идут перестрелки между бойцами палестинского движения ФАТХ и экстремистскими группировками.

"Представители стороны согласились провести расследование обстоятельств гибели военного командира ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши, на которого было совершено 30 июля покушение", - сообщил депутат журналистам в городе Сайда, на окраине которого расположен палестинский лагерь.

"Мы хотим, чтобы спокойствие установилось как можно скорее в Айн аль-Хильве, и вооруженные лица покинули улицы", - отметил Саад. По его мнению, убийство палестинского командира "было спланировано теми, кто стремится взорвать обстановку в Ливане и спровоцировать вражду". Депутат указал, что усилия по закреплению перемирия будут продолжены, учитывая, что в воскресенье соглашение о прекращение огня было сорвано, и столкновения вспыхнули с новой силой.

По сведениям телеканала Al Hadath, число погибших во второй половине дня возросло с семи до девяти человек, в больницы с ранениями доставлены 36 палестинцев, в том числе дети. Новый раунд баталий в Айн аль-Хильве парализовал жизнь Сайды - южной столицы Ливана. Из-за снайперского огня и минометных обстрелов было перекрыт проезд по шоссе, которое проходит через город, прекратили работу торговые центры, предприятия и рынки. Несколько сотен жителей лагеря вынуждены были покинуть дома, расположенные в опасной зоне, и укрылись в школах и мечетях.

Глава исламского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан выразил надежду, что стороны будут соблюдать прекращения огня. "Убийцы командира ФАТХ должны быть выданы ливанским силам безопасности", - подчеркнул он. По словам Хамдана, "за попыткой разжечь междоусобицу в Ливане стоят Израиль и США".

В Айн аль-Хильве - крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане - проживает 85 тыс. жителей. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. чел.