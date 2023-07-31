В Дании не назвали сроков для возможности ограничения акций с сожжением Корана

Правительство не планирует возвращать упраздненную в 2017 году статью о богохульстве, запрещавшую сожжение религиозных текстов

СТОКГОЛЬМ, 31 июля. /ТАСС/. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгорд не знает, какое время может занять работа по поиску возможностей ограничения акций с сожжением Корана. У властей нет решения, и правительство пока не может ответить, когда оно может быть готово, заявил он после встречи с парламентскими партиями по этому вопросу.

"Поиск юридического инструмента, позволяющего предотвратить сожжение Корана у иностранных посольств, заключает в себе юридическую и политическую дилемму, - цитирует министра агентство Ritzau. - У меня нет никакого временного горизонта, сколько времени может занять эта работа. [Парламентским] партиям будет представлено то, к чему мы придем". "Это будет настолько конкретно, насколько юридически возможно, поэтому я не могу быть точным, поскольку у нас нет готового предложения", - заявил Хуммельгорд после брифинга в парламенте.

Правительство не планирует возвращать упраздненную в 2017 году статью о богохульстве, запрещавшую сожжение религиозных текстов, таких как Библия или Коран. "Инициативу правительства в свете безопасности датчан и внешнеполитической обстановки, возможно, следует рассматривать как корректировку того серьезного расширения свободы слова, которое произошло в 2017 году, когда была отменена статья о богохульстве", - продолжил политик.

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен также заявил, что королевство не сможет обеспечить свои международные интересы, если не найдет "способ избавиться от того, что наблюдали". "Правительство намерено попытаться решить эту проблему еще до того, как она нас перерастет. Это означает, что мы не можем представить готовое решение, - сказал глава МИД. - Но мы над ним работаем, и, надеюсь, это будет способствовать предотвращению эскалации проблемы".

Правительство Дании ранее заявило, что изучит возможность не предоставлять разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для безопасности Дании.