В Минобороны Израиля заявили, что армия сохраняет полную боеготовность

Однако в будущем разногласия в обществе могут негативно сказаться на состоянии войск, считают в ведомстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Израильская армия в настоящий момент сохраняет полную боеготовность, несмотря на массовые протесты в стране из-за судебной реформы, однако в будущем разногласия в обществе могут негативно сказаться на состоянии войск. Такую оценку дал министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

Он подчеркнул, что в настоящий момент армия готова к выполнению боевых задач. "В долгосрочной же перспективе текущие события [протесты] могут иметь последствия", - сказал министр, слова которого приводит газета Yedioth Ahronoth. "Есть ощущение, что чувство единства цели в рядах войск разрушается", - констатировал он, отвечая на вопросы депутатов Кнессета (парламент) на закрытом заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, отмечает издание.

С начала года в Израиле продолжаются массовые протесты против судебной реформы, проводимой правительством страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и предусматривающей ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей.

Протестное движение в последние недели затронуло и армейские ряды. Многие резервисты, выражая несогласие с предложенным правительством планом реформы, начали заявлять об отказе от воинской службы. Политическое и военное руководство страны неоднократно осуждало эти призывы, подчеркивая, что подобные действия могут нанести ущерб национальной безопасности.