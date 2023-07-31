СМИ: Чехия намерена продлить программу защиты украинских беженцев до конца марта 2025 года

По информации idnes.cz, авторы проекта не уверены в скором завершении конфликта на Украине

ПРАГА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Чехии подготовило законопроект о продлении на один год, до конца марта 2025 года, временной защиты находящихся в республике беженцев с Украины. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

"Развитие военного конфликта не свидетельствует о том, что он может вскоре завершиться", - считают авторы законопроекта, мнение которых привел портал. Они также исходят из того, что до конца октября на уровне Евросоюза будет принято решение продлить действие временной защиты для находящихся в сообществе украинских беженцев до конца марта 2025 года.

Статус временной защиты предоставляет беженцам с Украины государственную социальную поддержку, включая медицинские услуги и возможность получить образование в Чехии. Им также дается право на трудоустройство в республике.

Законопроекту еще предстоит получить одобрение правительства и утверждение со стороны парламента Чехии. Эксперты не сомневаются, что его поддержат на всех уровнях. После 24 февраля 2022 года республика выдала жителям Украины более 500 тыс. виз, позволяющих получить статус временной защиты в республике. Примерно одна треть беженцев, согласно чешским СМИ, уже вернулись на родину. В Чехии около 70% вынужденных переселенцев составляют женщины и дети.