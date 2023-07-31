Лукашенко издал указ по автострахованию после выхода Белоруссии из системы "Зеленая карта"

Членство Белоруссии и России в системе "Зеленая карта" приостановлено с 30 июня

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О международном автостраховании", который регулирует вопросы в этой сфере в условиях выхода республики из системы "Зеленая карта". Об этом сообщила пресс-службе главы государства.

"Указом предусматривается отмена для белорусских автовладельцев (водителей) обязанности предъявления страхового сертификата, удостоверяющего заключение договора страхования "Зеленая карта", при выезде с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Белорусскому бюро по транспортному страхованию предоставлены полномочия на участие от имени Белоруссии в международных системах страхования, иных, чем "Зеленая карта", а также на заключение соглашений о сотрудничестве в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Членство Белоруссии и России в системе "Зеленая карта" приостановлено с 30 июня 2023 года по решению Генеральной ассамблеи Совета бюро системы "Зеленая карта". Международные полисы автострахования "Зеленая карта", оформленные в Белоруссии и России, перестали действовать в более чем 30 странах Европы.