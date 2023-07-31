Хорватия предоставила Украине €1 млн на разминирование

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщила, что Запад предоставит ее стране свыше $240 млн на проведение работ по разминированию

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Хорватия выделила Украине €1 млн для проведения работ по разминированию. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Хорватия выделила €1 млн на гуманитарное разминирование на Украине", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

25 июля Свириденко сообщила, что Запад предоставит Украине более $240 млн на проведение работ по разминированию. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче военной помощи Украине на сумму $400 млн. Как проинформировало агентство Reuters, в новый пакет, возможно, вошло не только вооружение, но и оборудование для разминирования. Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал нехватку подобного оборудования в войсках.