Гутерриш приветствовал готовность Кении возглавить миссию в Гаити

Заместитель представителя генерального секретаря Фархан Хак отметил, что пока проработка инициативы находится на ранней стадии

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует готовность Кении возглавить миссию по содействию безопасности в Гаити. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря Фархан Хак.

"Генеральный секретарь приветствует позитивный ответ Кении на его инициативу о срочном создании миссии по содействию безопасности в Гаити, не связанной с ООН", - сказал он.

Хак уточнил, что пока проработка инициативы находится на ранней стадии и ему нечего добавить о конкретных планах создания такой миссии. "Мы надеемся, что к Кении присоединятся другие члены ООН, прежде всего страны [Карибского] региона", - сказал он.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. На острове орудуют различные вооруженные группировки.

СБ ООН уже рассматривал осенью 2022 года возможность отправки вооруженной миссии в Гаити, однако страны организации не проявили к этой инициативе интереса. Секретариат ООН не хочет создавать миссию самостоятельно, потому что к миротворцам организации в Гаити сохраняется плохое отношение из-за их роли в начале первой эпидемии холеры в 2010 году. Миротворцев ООН также обвиняли в сексуальной эксплуатации населения. 6 июля Гутерриш по итогам визита в Гаити призвал к созданию миссии по обеспечению безопасности, которая не будет связана с ООН.