Болгарский хельсинкский комитет предлагает прокуратуре закрыть партию "Возрождение"

Обращение подписали десятки активистов

СОФИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Болгарский хельсинкский комитет (БХК) заявил о противоречащих действующему законодательству действиях партии "Возрождение" и предложил исполняющему обязанности главного прокурора республики Бориславу Сарафову предпринять необходимые действия и "распустить партию "Возрождение".

В сообщении БХК отмечается, что обращение подписали десятки активистов, так как "партия и ее лидер Костадин Костадинов хотят разрушить демократический правопорядок в Болгарии", используя призывы к насилию и другие противозаконные средства.

Ситуацию в разговоре с корреспондентом ТАСС прокомментировал лидер партии "Возрождение". "Эта инициатива только формально имеет отношение к Болгарскому хельсинкскому комитету, на практике с этим предложением выступила управляющая коалиция партии "Продолжаем перемены" и блока "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ, прим. ТАСС), которая просто не имеет сил, чтобы в политическом пространстве справиться с нашей партией, которая занимает вторую позицию в Болгарии, хотя социологические агентства это пока и не подтверждают", - сказал Костадинов.

"Запрет "Возрождения" - это единственное, что им остается. Они хотят нас запретить таким же способом, как фашисты запрещали партии в Германии и Италии перед Второй мировой войной. Это истина, но нас это не беспокоит, ранее нас уже пытались закрыть, в 2020-2021 годах проходила подобная процедура, целый год продолжалось судебное производство, которое в итоге завершилось в нашу пользу. Сейчас, если дело будет возбуждено, мы снова его выиграем. А пока, несмотря на ожидания врагов, мы отправляем сигнал в прокуратуру с просьбой запретить объединение коалиций ПП - ДБ как созданное из неофашистских партий", - отметил он.

По итогам досрочных парламентских выборов в апреле партия "Возрождение" заняла третье место, получив голоса 14,16% избирателей, всего ее поддержали около 360 тыс. человек.