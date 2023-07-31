Талибы обсудили с делегацией США пути "укрепления доверия"

Представитель МИД талибов Абдул Кахар Балхи отметил, что для этого необходимо отменить черные списки, разморозить активы и обеспечить возможность создания афганцами экономики, не зависящей от иностранной помощи

ДУБАЙ, 31 июля. /ТАСС/. Делегация временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), обсудила с официальными лицами США в Дохе пути укрепления доверия между Кабулом и Вашингтоном. Об этом сообщил представитель МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

"Делегация Исламского эмирата Афганистан [используемое талибами название государства] во главе с министром иностранных дел Амиром Ханом Моттаки, включающая представителей министерства финансов, центрального банка, посольства Афганистана и политического офиса ["Талибана"] в Катаре, встретилась со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом и сопровождающей его делегацией, состоящей из 15 высокопоставленных чиновников из различных ведомств", - написал Балхи в Twitter. По его словам, стороны провели двухдневные переговоры на уровне технических комитетов, в ходе которых обсудили "вопросы укрепления доверия, <...> отмены черных списков и санкций, размораживания резервов ЦБ Афганистана", а также экономическую ситуацию в стране и проблемы, связанные с наркотиками и правами человека.

"Исламский эмират Афганистан вновь заявил, что для укрепления доверия крайне важно, чтобы черные списки <...> были отменены, а активы были разморожены, чтобы афганцы могли создать экономику, не зависящую от иностранной помощи", - указал представитель МИД талибов. Он добавил, что делегации Афганистана и США также затронули вопросы, касающиеся предоставления гуманитарной помощи афганскому народу и свободного передвижения афганцев.

С 2013 года в Катаре находится политический офис "Талибана". С момента захвата власти в Афганистане в конце лета - начале осени 2021 года делегации талибов несколько раз посещали Доху, где проводили консультации с представителями ЕС, США, Китая, Японии, Великобритании, Италии и ряда других стран, а также международных организаций. Легитимность сформированного талибами временного правительства пока не признала ни одна страна.