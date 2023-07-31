В Сенегале распустили ведущую оппозиционную партию

Министр внутренних дел Антуан Феликс Абдулай Диом сообщил, что причиной этого шага стали призывы лидера партии к мятежу

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Сенегала распустило ведущую оппозиционную партию страны "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF), которую возглавляет арестованный на минувшей неделе Усман Сонко. Об этом сообщил министр внутренних дел Антуан Феликс Абдулай Диом.

"Партия PASTEF распущена указом", - приводит его слова Agence France-Presse. Глава МВД заявил, что причиной этого шага стали призывы лидера партии к мятежу.

Решение о роспуске партии было обнародовано несколько часов спустя после предъявления столичным судом Сонко обвинений по семи эпизодам, включая призыв к мятежу, заговор с участием террористической группы, покушение на безопасность государства, заговор против законных властей.

При этом Минсвязи Сенегала приостановило работу мобильного интернета в связи с опасениями по поводу возможных беспорядков.

Сонко участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Он объявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Однако 1 июня суд приговорил 49-летнего Сонко к двум годам тюремного заключения за растление малолетних. Этот приговор суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на выборах свою кандидатуру. При этом действующий президент Сенегала Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания.