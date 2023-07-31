США ввели санкции против четырех представителей руководства Республики Сербской

По оценке американского правительства, они содействовали принятию инициированного президентом энтитета Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком закона, который якобы "подрывает Конституцию БиГ"

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американская администрация ввела санкции в отношении четырех представителей руководства Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов и Госдепартамента США.

Как они уточнили, эти ограничительные меры применены против председателя Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Ненада Стевандича, премьера Республики Сербской Радована Вишковича, члена Президиума БиГ Жельки Цвиянович и министра юстиции Республики Сербской Милоша Букейловича. Все они, по оценке правительства США, содействовали принятию инициированного президентом Республики Сербской Милорадом Додиком закона, который якобы "подрывает Конституцию БиГ".

При этом внешнеполитическое ведомство США заявляет, что упомянутый закон был осужден высоким представителем международного сообщества в БиГ Кристианом Шмидтом.

Между тем Додик обратился в начале июля в прокуратуру с заявлением в адрес Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине "нанесения ущерба Республике Сербской". Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (РС, около 49% территории), а также округа Брчко. Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.

Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.