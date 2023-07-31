В Госдепартаменте заявили о готовности вводить новые санкции против КНДР

Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер также отметил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына не улучшит ситуацию с мировой безопасностью

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вводить новые ограничительные меры в отношении КНДР в будущем. Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя итоги поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян и развитие сотрудничества между двумя странами.

Глава пресс-службы Госдепа также заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына не улучшит ситуацию с мировой безопасностью. "Очевидно, что на протяжении некоторого времени у этих двух стран сложились тесные взаимоотношения. Это не сказывалось продуктивным образом на улучшении безопасности в мире, и я бы не ожидал, что по результатам встречи что-то изменится в этом отношении", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что поездка Шойгу в КНДР свидетельствует о стремлении России закупить вооружения у Пхеньяна. "Мы вводили ряд санкций в отношении КНДР в прошлом за различную деятельность. Мы также вводили санкции в отношении ряда предприятий и физических лиц по всему миру за помощь России в ее военных усилиях, - сказал Миллер. - Мы не будем колебаться вновь сделать это в будущем".

Российская делегация во главе с Сергеем Шойгу посетила на этой неделе КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Министр обороны РФ присутствовал на военном параде, прошедшем 27 июля на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Как сообщили в Минобороны России, в составе парадных расчетов прошли военнослужащие Корейской народной армии (КНА) в исторической форме времен войны, танки Т-34, техника 1950-1953 годов, парадные расчеты всех видов и родов войск КНА и механизированная колонна с новейшими образцами вооружения и военной техники.

В Пхеньяне также состоялись переговоры Шойгу с Ким Чен Ыном. Минобороны РФ сообщило, что в ходе беседы "состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности". В ведомстве отметили, что визит министра обороны РФ в КНДР станет важным этапом развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна.