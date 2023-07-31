31 июля, 18:54

Госдеп сообщил о проведении переговоров с талибами по вопросам безопасности

Согласно заявлению пресс-службы Госдепартамента, дипломаты страны обсудили тему борьбы с производством наркотиков, а также состояние экономики Афганистана

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американские должностные лица провели в Катаре переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в России), на которых обсудили вопросы безопасности, борьбы с производством наркотиков, а также состояние экономики Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Как она уточнила, эти встречи прошли в Дохе 30-31 июля. Американскую делегацию возглавляли спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст и спецпосланник по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири. 

Теги:
АфганистанСША
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