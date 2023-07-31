В МВД Афганистана заявили, что не будут выдавать паспорта преступникам и должникам

Представитель ведомства Абдул Матин Кани не уточнил, будут ли у этих категорий афганцев изымать действующие паспорта после введения ограничений

ДУБАЙ, 31 июля. /ТАСС/. МВД во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), не будет выдавать паспорта преступникам и лицам, в отношении которых введены ограничения за долги. Об этом сообщил представитель ведомства Абдул Матин Кани.

На своей странице в Twitter он разместил информацию о том, каким категориям афганцев власти не будут выдавать паспорта. "Лица, в отношении которых соответствующие органы ввели запрет [на выдачу паспорта] из-за невыполнения долговых или других обязательств", - написал Кани. "Лица, осужденные судом по уголовным, гражданским и экономическим делам", - добавил представитель МВД талибов. Также паспорт не смогут получить афганцы, которым запрещен выезд за границу.

Кани не уточнил, будут ли у этих категорий афганцев изымать действующие паспорта после введения ограничений, или же меры касаются только выдачи новых документов. Он также не указал, смогут ли эти лица получить паспорт после выплаты долгов или, например, освобождения из исправительного учреждения.

После объявления Вашингтоном весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.