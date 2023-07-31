Ирак предложил создать комитет глав МИД для диалога с ЕС в связи с актами сожжения Корана

Официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Сахаф отметил, что Багдад также считает необходимым "вести борьбу с проявлениями исламофобии"

КАИР, 31 июля. /ТАСС/. Ирак выступил с предложением сформировать комитет министров иностранных дел при Организации исламского сотрудничества (ОИС), чтобы вести диалог со странами Европейского союза для пресечения актов сожжения Корана. Об этом сообщил официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Сахаф по итогам экстренного совещания Совета министров иностранных дел стран - членов ОИС, которое состоялось по просьбе Багдада в формате онлайн-конференции.

"[Ирак предложил] сформировать комитет министров иностранных дел в ОИС, членом которого будет генсек организации, который будет вести постоянный диалог с ЕС и региональными организациями для достижения решений по пресечению и ограничению распространения подобных актов", - приводит заявление пресс-секретаря Иракское информационное агентство.

Багдад также считает необходимым "работать над изданием международных резолюций", "вести борьбу с проявлениями исламофобии", в том числе с помощью международных дискуссий. Ирак призвал генсека ОИС и постпредов государств - членов организации в странах, где происходят подобные преступления, "приложить коллективные усилия на уровне национальных парламентов, средств массовой информации".

Об акциях сожжения Корана

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.

После того как шведские власти дали разрешение на проведение аналогичной акции, посольство королевства в Багдаде в ночь на 20 июля подверглось нападению протестующих, недовольных решением Стокгольма. Позже правительство Ирака решило выслать посла королевства. Подобные акции также прошли в Дании в июле перед посольствами Египта, Ирака и Турции. Правительство королевства заявило, что изучит возможность не предоставлять разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии.