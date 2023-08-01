Конгрессмен заявил, что Хантер Байден пользовался именем отца как "брендом"

Отмечается, что это помогало ему вести бизнес

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Девон Арчер, деловой партнер сына президента США Джо Байдена Хантера подтвердил, выступая с показаниями в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США, что Хантер более двух десятков раз пользовался именем своего отца как "брендом", что помогало ему вести бизнес. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении председателя вышеупомянутого комитета Джеймса Комера.

"Сегодняшние показания Девона Арчера подтверждают, что Джо Байден лгал американскому народу, когда говорил, что не в курсе сделок своего сына и что не причастен к ним. Джо Байден был "брендом", который его сын продавал по всему миру, чтобы обогатить семью Байденов. Когда Джо Байден был вице-президентом Соединенных Штатов, он более 20 раз лично или по громкой связи участвовал в деловых обедах своего сына с зарубежными партнерами", - следует из заявления.

Арчер также сообщил, что руководство украинской энергетической компании Burisma Holdings просило Хантера Байдена "позвонить в округ Колумбия (имеется в виду столица страны Вашингтон - прим. ТАСС)", когда "владелец Burisma Holdings столкнулся с давлением со стороны украинского прокурора, который вел расследование в отношении компании по подозрению в коррупции", указал Комер.

"Почему Джо Байден лгал американскому народу о делах семьи и своем участии в них? Отсюда возникает вопрос, что еще он прячет от американского населения? Комитет по надзору и подотчетности продолжит расследовать "денежный след" семьи Байдена <...>", - заключил конгрессмен.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил, что узнать правду о вовлеченности президента США Джо Байдена и его семьи в коррупционные схемы можно, только начав процедуру импичмента в американском законодательном органе.