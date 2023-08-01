Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на ракеты

Их намерены поставить в том числе Австралии, Индии, Нидерландам и Франции

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Пентагон заключил контракт более чем на $500 млн с американской корпорацией Lockheed Martin на производство ракет класса "воздух - земля", которые в том числе будут поставлены Австралии, Индии, Нидерландам и Франции. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны США.

Из него следует, что контракт с Lockheed Martin "был изменен на $501,7 млн" для производства и поставок ракетных систем класса "воздух - земля".

"Работы будут осуществляться в Орландо, [штат] Флорида, предварительная дата завершения работ - 30 сентября 2026 года", - говорится в заявлении Пентагона. В нем поясняется, что контракт заключается, в частности, для реализации обязательств по иностранным военным продажам Австралии, Индии, Нидерландам и Франции.