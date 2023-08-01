Бразильский министр намерен вернуть подаренную саудовским коллегой золотую статуэтку

Подарок передадут в посольство Саудовской Аравии в Бразилиа из-за несоблюдения протокольных правил

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 августа. /ТАСС/. Министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в понедельник вручил главе Минфина Бразилии Фернанду Аддаду золотую статуэтку ягуара, которую чиновник, тем не менее, будет вынужден вернуть гостю, находящемуся с визитом в Сан-Паулу.

Как сообщила пресс-служба Минфина, подарок будет передан в посольство Саудовской Аравии в Бразилиа из-за несоблюдения протокольных правил, требующих уведомлять о предназначенных чиновникам дорогостоящих подарках. Отмечается, что решение было принято главой ведомства после консультаций с руководителем таможенно-налоговой службы. Если саудовские власти захотят повторно вручить подарок, им будет необходимо соблюсти процедуры, предусмотренные местным законодательством.

Сама статуэтка, судя по опубликованным в местных СМИ фото представляет собой фигуру отдыхающего на ветке дерева ягуара, установленную на зеленый каменный постамент с табличкой с именем дарителя. Габариты и вес статуэтки, а также ее примерная стоимость при этом не уточняются.