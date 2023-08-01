В Сенегале в результате протестов погибли два человека

Глава МВД призвал население сохранять спокойствие

ТАСС, 1 августа. Два человека погибли во время протестов в Сенегале в связи с вынесением прокуратурой обвинений в адрес оппозиционера Усмана Сонко. Заявление об этом разместило МВД Сенегала в Twitter.

"Министр внутренних дел был проинформирован об обнаружении двух безжизненных мужских тел в этот понедельник <...> во время демонстраций в Зигиншоре", - говорится в заявлении.

Глава МВД выразил свои соболезнования семьям погибших и призвал население сохранять спокойствие.

31 июля прокуратура в Сенегале предъявила лидеру оппозиции Усману Сонко обвинения. Как сообщило агентство Agence de Presse Senegalaise, политик преследуется по восьми пунктам обвинения, среди них - призыв к восстанию, объединение преступников, посягательство на государственную безопасность, заговор против государственной власти, действия, направленные на подрыв общественной безопасности и организация серьезных политических беспорядков.

Сонко возглавляет основанную в 2014 году партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Сонко ранее объявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Однако 1 июня суд приговорил 49-летнего Сонко к двум годам тюремного заключения за растление малолетних. Этот приговор суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на выборах свою кандидатуру. Действующий президент Сенегала Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания.