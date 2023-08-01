Партия "Для тайцев" готова сформировать таиландский кабмин без участия "Движения вперед"

"Пхыа Тхаи" выдвинет кандидатом в премьер-министры Таиланда Среттха Тхависина

БАНГКОК, 1 августа. /ТАСС/. Партия "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") выдвинет кандидатом в премьер-министры Таиланда Среттха Тхависина и сформирует правительство без победившей на парламентских выборах левоцентристской партии "Движение вперед". Об этом сообщила газета The Bangkok Post.

По данным источников издания, "Пхыа Тхаи" соберет в парламенте новую коалицию из 10 партий, которая будет контролировать 302 места из 500. В нее войдут "Бхумчайтхай", "Народная государственная сила" ("Паланг Прачарат"), Демократическая партия, Таиландская партия развития нации ("Чарттхаипаттана"), Партия национального развития ("Чартпаттанакла"), Национальная партия ("Прачачат"), "Объединение сил ради Таиланда", Таиландская либеральная партия и "Новая общественная сила".

Некоторые депутаты парламента и Сенат, который также принимает участие в выборах главы правительства, заявили о поддержке кандидата от "Пхыа Тхаи" только в том случае, если партия "Движение вперед" будет исключена из правительственной коалиции. "Мы рассчитываем, что эта формула позволит Сенату проголосовать за кандидата от "Пхыа Тхаи", - сказал источник газеты.

Председатель Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха заявил, что главным пунктом повестки очередного совместного заседания парламента, запланированного на 4 августа, будут выборы премьер-министра. По его словам, если голосование по кандидатуре главы правительства не удастся провести, на заседании парламента будет рассмотрена поправка, направленная на лишение Сената права участия в выборах премьера.

Конституционный суд Таиланда рассмотрит 3 августа петицию по вопросу повторного выдвижения кандидатом в премьер-министры лидера партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата. Управление омбудсмена Таиланда ранее обратилось с просьбой в суд вынести постановление об отклонении кандидатуры Лимчароенрата и обязать парламент отложить выборы нового премьера до вынесения вердикта. Это связано с поступлением многочисленных жалоб от общественности и членов парламента после того, как совместное заседание обеих палат 750-местной Национальной ассамблеи 19 июля отклонило повторное выдвижение кандидатуры Лимчароенрата на пост главы правительства.

"Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. "Пхыа Тхаи" смогла провести в парламент 141 депутата. Партия Лимчароенрата в своей программе заявила о намерении добиться исключения из Уголовного кодекса статьи 112, которая предусматривает наказание за оскорбление монархии в виде тюремного заключения на срок от 3 до 15 лет. Эта инициатива вызвала серьезный раскол в политическом истеблишменте Таиланда, где король является самой почитаемой фигурой в стране.