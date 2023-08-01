СМИ сообщили о помиловании экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи

По данным телеканала MRTV, лидера партии "Национальная лига за демократию" ранее перевели из тюрьмы в одно из правительственных зданий

БАНГКОК, 1 августа. /ТАСС/. Бывший государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи помилована Государственным административным советом. Об этом сообщил телеканал MRTV, который показал в эфире распоряжение о помиловании.

Вместе с лидером партии "Национальная лига за демократию" помилование получили 7,7 тыс. человек. Аун Сан Су Чжи ранее была переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий, где она провела встречу с председателем парламента Мьянмы Т Кхун Мья. По данным СМИ, Государственный административный совет собирался перевести ее под домашний арест.

9 июля в Нейпьидо с согласия властей республики вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай провел встречу с 78-летней Аун Сан Су Чжи. Таиландский МИД назвал ее важным шагом на пути к реализации мирного плана, призванного урегулировать гражданский конфликт в Мьянме.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, была приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны.