В Грузии назвали потери экономики в случае полного запрета въезда россиянам

Она будет ежегодно терять до $1 млрд, считает глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 1 августа. /ТАСС/. Экономика Грузии будет терять ежегодно до $1 млрд, если страна полностью запретит въезд российским туристам. Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.

"Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно $1 млрд. Это при том, что наша экономика составляет $30 млрд. Это означает, что будут потеряны 20-30 тыс. рабочих мест", - сказал он.

Политик обвинил бывшую правящую партию "Единое национальное движение" и остальную оппозицию в том, что в понедельник они устроили митинг против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находились туристы из РФ. По его словам, оппоненты хотят нанести экономический и политический урон стране. "Коллективное Нацдвижение и его партнеры всячески стараются устроить провокации, целью которых является создание хотя бы маленьких беспорядков в стране и нанесение урона экономическим и политическим интересам", - заключил он.

Круизный лайнер прибыл в Батуми в понедельник на рассвете. С поздней ночи там собрались представители оппозиционных партий, они утверждали, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также независимость Абхазии. Время от времени возникали стычки с полицией. Ее сотрудники задержали 23 человека. Судно Astoria Grande покинуло порт в понедельник вечером, после чего митинги прекратились.

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