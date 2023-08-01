Великобритания создаст межведомственную рабочую группу для развития ядерных технологий

Такое решение связано с укреплением безопасности страны, отметили в заявлении Минобороны Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании объявило о создании целевой группы для развития ядерных технологий с целью укрепления безопасности страны. Об этом говорится в заявлении Минобороны на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Развивая ядерные технологии, мы инвестируем не только в британскую экономику, но прежде всего в национальную безопасность", - приводятся в заявлении слова Джеймса Картлиджа, исполнительного директора по закупкам вооружений оборонного ведомства. Создание межведомственной рабочей группы, по его словам, позволит ядерной отрасли устранить отставание по некоторым направлениям.

Британские власти заявили в 2022 году, что к 2050 году планируют увеличить общую мощность АЭС до 24 ГВт. Для этого потребуется от 75 тыс. до 150 тыс. новых работников. Их подготовку будет курировать целевая группа.

Ранее Лондон запустил работу правительственной организации по продвижению атомных проектов Great British Nuclear. Ожидается, что новая рабочая группа поддержит ее деятельность.