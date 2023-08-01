В парламенте Грузии предложили расследовать деятельность партии Саакашвили

Депутат от движения "Сила народа" Созар Субари считает, что "Единое национальное движение" является преступным режимом, который должен быть осужден из-за совершенных системных и систематических преступлений

ТБИЛИСИ, 1 августа. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии от движения "Сила народа", бывший омбудсмен Созар Субари выступил с инициативой начать расследование в отношении бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

"Национальное движение" является преступным режимом, который должен быть осужден из-за совершенных системных и систематических преступлений. Именно поэтому я выступаю с предложением начать в парламенте Грузии изучение преступной деятельности "Национального движения" и процесс ее осуждения", - написал Субари в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)

В качестве примера он привел молдавскую партию "Шор", которую Конституционный суд Молдавии запретил в июне 2023 года.

Инициативу прокомментировал глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что в Молдавии демократия намного слабее развита, чем в Грузии, поэтому Тбилиси не может руководствоваться подобными методами. Приговор партии, по мнению Кобахидзе, должны вынести граждане на парламентских выборах в 2024 году.

Партия "Единое национальное движение", которая была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, правила с 2004 по 2012 год. Ее оппоненты, которые сейчас находятся у власти в Грузии, обвиняли тогда партию Саакашвили в системных преступлениях, таких как пытки заключенных в тюрьмах, нарушение прав человека, посягательство на право собственности и прочее.