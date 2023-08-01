Срок заключения экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи сократили на шесть лет

Ее помиловали по пяти пунктам обвинения, по которым суд ранее счел вину доказанной

БАНГКОК, 1 августа. /ТАСС/. Срок тюремного заключения бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи сокращен на шесть лет в результате помилования по пяти пунктам обвинения, по которым суд ранее счел ее вину доказанной. Об этом сообщила медиагруппа Eleven.

Как информировал телеканал MRTV, вместе с лидером партии "Национальная лига за демократию" помилование получили 7,7 тыс. отбывающих наказание, а также 125 заключенных-иностранцев. Аун Сан Су Чжи ранее была переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий, где она провела встречу с председателем парламента Мьянмы Т Кхун Мья. По данным СМИ, Государственный административный совет собирался перевести ее под домашний арест.

Таким образом, срок тюремного заключения для 78-летней Аун Сан Су Чжи теперь составляет 27 лет. Для обжалования доступны 14 дел, вину по которым экс-госсоветник не признает.

Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай 9 июля провел встречу с Аун Сан Су Чжи, которая состоялась в Нейпьидо с согласия Государственного административного совета Мьянмы. Таиландский МИД назвал контакт двух политиков важным шагом на пути к реализации мирного плана "Консенсус из пяти пунктов", призванного урегулировать гражданский конфликт в Мьянме.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года.

По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны.