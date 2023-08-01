В Судане убили не менее 28 врачей с начала конфликта

Как сообщил профсоюз суданских врачей, многие медицинские работники, выполнявшие свои профессиональные обязанности, считаются пропавшими без вести

КАИР, 1 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 28 медицинских работников погибли с начала вооруженного конфликта между суданской армией и силами быстрого реагирования (спецназ). Такие данные привел профсоюз суданских врачей.

"Как минимум 28 врачей были убиты в результате столкновений противоборствующих сторон с начала конфликта в стране", - говорится в заявлении профсоюза, которое процитировал телеканал Al Arabiya.

В нем также отмечается, что многие медицинские работники, выполнявшие свои профессиональные обязанности, считаются пропавшими без вести.

В середине июля профсоюз врачей сообщил, что в Хартуме и его городах-спутниках - Омдурмане и Бахари - работали только пять медицинских учреждений. По сведениям объединения суданских медиков, в специальных лагерях, устроенных вне столицы для бежавших из города людей, уже в то время сложилась "катастрофическая ситуация из-за нехватки медикаментов". "А медикаменты и лекарства, которые поступают в Судан по линии международных гуманитарных организаций и ООН, - пояснили в профсоюзе, - продаются на черном рынке в Хартуме и других городах страны".