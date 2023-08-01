Эксперт: Австрия, Ирландия и Швейцария не откажутся от нейтралитета ради приема в НАТО

По мнению главы "Венгерского круга мира" Эндре Шимо, нейтральный статус может гораздо надежнее обеспечить их безопасность, чем участие в военно-политическом союзе

БУДАПЕШТ, 1 августа. /ТАСС/. Австрия, Ирландия и Швейцария едва ли откажутся от политики нейтралитета и подадут заявки на вступление в НАТО по примеру Финляндии и Швеции. Такое мнение выразил руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС сообщения о том, что в этих трех нейтральных странах усиливаются настроения в пользу присоединения к Североатлантическому альянсу.

В частности, как сообщила газета Magyar Nemzet, президент будапештского исследовательского центра - Дунайского института - Джон О’Салливан утверждал, что на фоне вооруженного конфликта на Украине "нейтралитет уже не так привлекателен и моден" в Европе, как раньше. Выступая в конце июля вместе с представителями правительства Венгрии в Свободном университете в румынском городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита), он заявил, что от нейтрального статуса отказываются не только Финляндия и Швеция. По его словам, в Австрии, Ирландии и Швейцарии "все громче слышны голоса в поддержку вступления в НАТО".

В каждой из этих трех стран действительно есть политические силы, которые "выступают за отказ от нейтралитета и присоединение к НАТО", отметил по этому поводу Шимо. Однако, уточнил эксперт, "они сталкиваются не только с социальным сопротивлением, но и с сопротивлением кругов собственной элиты, которые настаивают на нейтралитете".

"Не думаю, что Австрия и Швейцария откажутся от своего конституционного нейтралитета. Тем более, что это должно было бы решаться на референдуме, а подавляющее большинство их населения выступает за нейтралитет", - заявил глава "Венгерского круга мира".

Он напомнил, что, хотя в отличие от Австрии и Швейцарии нейтралитет Ирландии не закреплен на законодательном уровне, "де-факто она проводит активную нейтральную политику, направленную против любого участия в войнах". "Главной целью НАТО является интеграция Швеции, а не Ирландии. Но даже участие Швеции [в альянсе] наталкивается на сопротивление Турции в условиях, когда в скандинавской стране еженедельно сжигают Кораны", - добавил политолог.

По его мнению, нейтральный статус может гораздо надежнее обеспечить их безопасность, чем участие в военно-политическом союзе. "Власти этих стран смогут удовлетворить объективные интересы своих народов, если поймут, что их миру и суверенитету угрожает не Россия, а военный блок, к которому они хотят присоединиться", - подчеркнул руководитель "Венгерского круга мира".