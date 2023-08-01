Кабмин Украины передал акции Винницкого авиазавода производителю двигателей "Мотор Сич"

В правительстве страны объяснили этот шаг тем, что завод в Виннице "исторически тесно сотрудничает с "Мотор Сич", выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолетов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Украины передало акции Винницкого авиазавода крупнейшему в стране производителю авиадвигателей компании "Мотор Сич". Об этом сообщила пресс-служба украинского кабмина.

В правительстве объяснили этот шаг тем, что завод в Виннице "исторически тесно сотрудничает с "Мотор Сич", выполняя капитальные ремонты и модернизацию вертолетов". Передача его акций "обеспечит бесперебойную работу завода, улучшит управление и позволит обоим предприятиям эффективно работать", считают в кабмине.

Само предприятие "Мотор Сич" в ноябре 2022 года было изъято у владельцев и передано в управление Министерству обороны Украины.

О предприятии

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок, поставлявший продукцию более чем в 100 стран. В числе основной продукции завода были двигатели для самолета-амфибии Бе-200, вертолетов марок "Ми" и "Ка", в том числе Ка-62, Ка-52, Ми-17, Ми-24М, Ми-28 и "Ансат", военно-транспортных самолетов Ан-70 и Ан-124 "Руслан", учебно-боевых самолетов Як-130. Также компания производила промышленные установки наземного применения, газотурбинные приводы, товары народного потребления. В состав ПАО "Мотор Сич" входят Запорожский моторостроительный завод, Снежнянский машиностроительный завод и Лубенский станкостроительный завод.

Осенью 2021 года "Мотор Сич" вместе с госпредприятием "Ивченко-прогресс" подписал контракт с турецкой компанией Baykar Makina на поставку двигателей для БЛА Bayraktar TB2. Также запорожское предприятие по контракту, заключенному в июне 2021 года, поставляло Турции турбовальные двигатели для вертолетов тяжелого класса ATAK-II.