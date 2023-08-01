СМИ: власти Судана выдали ордера на арест бежавших приближенных экс-президента аль-Башира

По данным телеканала AlHadath, из-под ареста сбежали бывший глава МВД Ахмед Мухаммед Харун, бывший вице-президент Али Мухаммед Таха и еще "трое видных функционеров"

КАИР, 1 августа. /ТАСС/. Суданские власти выдали ордера на повторный арест нескольких высокопоставленных чиновников режима бывшего президента Омара аль-Башира, которые сбежали из тюрьмы в первые недели вооруженного конфликта между армией и силами быстрого реагирования (спецназ). Об этом сообщил телеканал AlHadath со ссылкой на соответствующие документы, оказавшиеся в его распоряжении.

В частности, согласно ордерам, выданным властями штата Кассала 25 июля, из-под ареста сбежали "бывший глава МВД Ахмед Мухаммед Харун, бывший вице-президент Али Мухаммед Таха и еще трое видных функционеров режима аль-Башира". По данным AlHadath, все они сбежали из хартумской тюрьмы "Кобер", где отбывали заключение с 2019 года.

На прошлой неделе командующий спецназом Мухаммед Хамдан Дагало утверждал, что Харун возглавил силы безопасности в двух восточных штатах, которые находятся под контролем армии, - Кассала и Гедареф.

В апреле стало известно об освобождении десятков заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах, в числе которых оказались также и политические заключенные хартумской тюрьмы "Кобер" - видные функционеры свергнутого президента Судана Омара аль-Башира. В частности, Харун, разыскиваемый Международным уголовным судом за военные преступления, выступил с заявлением, в котором рассказал, что находится за пределами пенитенциарного учреждения под ограниченной защитой и готов предстать перед судебной властью, когда она сможет выполнять свои обязанности. Силы спецназа возложили ответственность за произошедшее на ВС Судана. Сам аль-Башир все это время находится на лечении в госпитале и побега из тюрьмы не совершал.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между главой суданской армии Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и командующим суданскими силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным Минздрава Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.