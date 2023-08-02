Правительство Молдавии денонсировало четыре соглашения по энергетике в рамках СНГ

Кабмин республики пояснил, что эти соглашения стали неактуальными после подключения к энергетической системе Европы

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило денонсацию сразу четырех соглашений с СНГ в области энергетики.

"Прошу представить денонсацию пакета соглашений в рамках СНГ, которые стали неактуальными с тех пор, как мы подключились к энергетической системе Европы. Таким образом, они утратили силу", - заявил министр энергетики Виктор Парликов. Он подчеркнул, что речь идет о денонсации соглашения о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики, соглашения по обеспечению параллельной работы энергосистем стран - участниц СНГ. А также соглашения о транзите энергии и электрической мощности стран - участниц СНГ и решения Совета глав правительств государств - членов СНГ об установлении единого времени для снятия показаний с приборов учета электрической энергии, перемещенной по межгосударственным линиям электропередачи в государствах - членах Содружества.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации нескольких соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те соглашения, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны. Со своей стороны, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "после смены власти в Молдавии будут восстановлены все соглашения, которые незаконно денонсировало нынешнее руководство".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в содружестве.