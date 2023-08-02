СМИ: КНДР могла в июле провести испытание ракетного двигателя

Его проводили на стенде на западном испытательном полигоне Сохэ с 7 по 16 июля, сообщило агентство NK Pro

СЕУЛ, 2 августа. /ТАСС/. КНДР, вероятно, провела испытания ракетного двигателя для подготовки к новому запуску спутника. Об этом сообщает агентство NK Pro.

Согласно проведенному агентством исследованию спутниковых снимков, в июле Пхеньян провел испытание ракетного двигателя. Предполагается, что это сделано для устранения технических проблем с ракетой-носителем, которая не смогла вывести на орбиту военный спутник в конце мая, и подготовки к следующей попытке запуска спутника.

Снимки показывают, что испытание проводилось на стенде на западном испытательном полигоне Сохэ с 7 по 16 июля.

31 мая КНДР предприняла попытку запуска своего первого военного разведывательного спутника. Радио "Голос Кореи" со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.