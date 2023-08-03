МИД Франции попросил обеспечить безопасность посольства в Нигере перед манифестацией

Внешнеполитическое ведомство вновь осудило события 30 июля, когда в ходе манифестации перед французским посольством некоторые ее участники начали устраивать беспорядки

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Франция ожидает от властей Нигера обеспечения полной безопасности для своего посольства в свете призывов к новой манифестации возле здания диппредставительства в Ниамее. Об этом говорится в опубликованном заявлении французского МИД.

"Франция обратилась к нигерским силам безопасности с просьбой принять необходимые меры для обеспечения полной гарантии безопасности иностранных дипломатических представительств в Ниамее, в том числе французского", - отмечается в тексте.

Внешнеполитическое ведомство вновь осудило события 30 июля, когда в ходе манифестации перед французским посольством некоторые ее участники начали устраивать беспорядки и пытались поджечь здание. Париж указал на многочисленные призывы в соцсетях к новым демонстрациям и напомнил, что "обеспечение безопасности дипломатических помещений и персонала является обязанностью в соответствии с международным правом".

26 июля поднявшая мятеж группа военных Нигера объявила по телевидению об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля мятежники сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани.

С тех пор в столице Нигера регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников, на которых звучат антифранцузские лозунги. Крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории Нигера иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и заграничные учреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут. В МИД Франции заявили, что нападение на посольство носило спланированный характер и осуществлялось подготовленными группами.