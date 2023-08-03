ФРГ впервые за 10 лет направила самолеты на военные учения в Исландию

Германские военные самолеты принимали участие в учениях в Исландии в 2010 и 2012 годах

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. ВВС Германии направили шесть истребителей Eurofighter и 30 военнослужащих на военные учения Rapid Viking в Исландию. Как сообщило агентство DPA, истребители из ФРГ участвуют в маневрах в этой стране впервые за 10 лет.

"Мы участвуем в них, чтобы продемонстрировать, что ВВС ФРГ могут в течение нескольких дней оказаться там, где в них будет нужда", - заявил представитель Бундесвера Марко Брунхофер.

Все необходимое для учений оборудование, а также вооружение и личный состав были отправлены в Рейкьявик в течение недели, говорится в сообщении, которое размещено на сайте ВС ФРГ.

Быстрая переброска техники - одна из целей учений, уточняет DPA. Агентство добавляет, что это необходимо на фоне боевых действий на Украине, а также с целью продемонстрировать солидарность с союзниками по НАТО.

Ранее германские военные самолеты принимали участие в учениях в Исландии в 2010 и 2012 годах.