В МИД КНДР заявили, что Пхеньян поддержит любые меры Пекина по защите суверенитета

В ведомстве отметили, что США пытаются превратить Тайвань в "антикитайский форпост"

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Пхеньян будет поддерживать любые меры КНР по защите суверенитета и территориальной целостности на фоне действий США, подстрекающих сторонников "независимости Тайваня", в том числе решения о поставках оружия. Об этом говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР по делам Китая Мэн Ён Рима.

По его словам, "гнусный замысел США" заключается в том, чтобы "превратить Тайвань в антикитайский форпост" для осуществления стратегии сдерживания Китая. "Мы расцениваем происки США, подстрекающих сторонников "независимости Тайваня", как грубое вмешательство во внутренние дела Китая, серьезное посягательство на его суверенитет. И решительно осуждаем и отвергаем это", - привело его заявление агентство ЦТАК.

"КНДР будет полностью поддерживать любые меры КНР по защите суверенитета и территориальной целостности страны, осуществлению священного дела объединения китайской нации", - заключил Мэн Ён Рим.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. По сведениям телеканала ABC, Министерство обороны Соединенных Штатов предоставит Тайбэю переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР.

Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.