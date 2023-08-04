Зеленая партия США призвала провести независимую экспертизу сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Ее члены убеждены, что большая часть населения Южной Кореи и Японии не доверяет МАГАТЭ, которое сочло сброс безопасным

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Американская Зеленая партия выступила с предложением провести независимую общественную экспертизу, чтобы гарантировать безопасность сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1".

"До сих пор [проведение] независимой экспертизы не было разрешено. Мы требуем общественной независимой экспертизы, граждане Азиатско-Тихоокеанского региона имеют право знать о безопасности такого сброса", - следует из заявления партии.

Ее члены убеждены, что большая часть населения Южной Кореи и Японии не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), которое сочло сброс воды безопасным. "Зеленая партия США призывает TEPCO (оператор АЭС Tokyo Electric Power Company - прим. ТАСС) и МАГАТЭ завоевать доверие общества. <...> Давайте создадим такую Восточную Азию и такой мир, в котором обычный человек сможет жить без опасений", - призывает партия.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате удара цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий).

В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ. Эта организация 4 июля объявила, что планы Японии по сбросу воды с "Фукусима-1" соответствуют международным стандартам. Против сброса воды с АЭС в океан, в частности, решительно выступает правительство Китая.