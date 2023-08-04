В офисе замглавы МИД Японии проходят обыски по делу о предполагаемых взятках

По сведениям источников газеты Asahi, речь идет о сумме около $201 тыс., которые Масатоси Акимото предположительно получил от токийской компании Japan Wind Development в период с 2021 года по настоящее время

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники токийской прокуратуры проводят обыски в офисе депутата правящей в Японии Либерально-демократической партии Масатоси Акимото, занимающего пост парламентского замглавы МИД, по делу о предполагаемых многомиллионных взятках за лоббирование интересов ветроэнергетической компании. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным источников газеты Asahi, речь идет о сумме порядка 30 млн иен (около $201 тыс.), которые Акимото предположительно получил от токийской компании Japan Wind Development в период с 2021 года по настоящее время.

Сам Акимото пока не ответил на вопросы журналистов о соответствующих публикациях. В Japan Wind Development отвергли эти обвинения и отметили, что у них есть "объективные доказательства" того, что компания не давала взятки депутатам или каким-либо госслужащим.

В 2018 году депутат занимал пост парламентского замглавы министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. Во время пребывания на должности он добивался принятия закона, по которому должны быть введены единые правила использования моря компаниями, занимающимися возобновляемыми источниками энергии. Он в итоге был принят в ноябре 2018 года, в соответствии с ним были выделены несколько морских зон для развития ветроэнергетики. К одному из проектов, право на реализацию которого получила корпорация Mitsubishi, как отмечает Kyodo, пыталась присоединиться и Japan Wind Development.

Депутаты в Японии имеют право получать пожертвования от своих сторонников, однако должны соответствующим образом отчитываться о них. Этого сделано не было, отмечает Asahi.