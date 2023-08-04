В Литве признали более 1 тыс. граждан России и Белоруссии угрозой нацбезопасности

Люди обратились к литовским властям по вопросам вида на жительство или национальной визы и получили отказ

ВИЛЬНЮС, 4 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. граждан России и Белоруссии, обратившихся к властям Литвы по вопросам вида на жительство или национальной визы, получили отказ, так как признаны лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности. Об этом сообщил департамент миграции балтийской республики.

"После обобщения данных анкет по ситуации на Украине, введенных в конце 2022 года для граждан России и Белоруссии, а также с учетом неразглашаемой информации ответственных структур 1 164 гражданина этих стран объявлены несущими угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Ведомство насчитало 254 гражданина РФ, 43 из которых было отказано в выдаче временного вида на жительство, 46 обратившимся отказано в продлении этого документа, для 59 лиц он аннулирован. 52 россиянина лишены права постоянного проживания в стране. В 52 случаях гражданам России отказали в выдаче национальной визы Литвы.

Согласно подсчетам департамента, угрозу национальной безопасности также представляют 910 граждан Белоруссии, 337 из которых было отказано в выдаче временного вида на жительство. 121 человеку отказано в продлении этого документа, для 205 лиц он был аннулирован. В 241 случае гражданам Белоруссии отказали в выдаче национальной визы Литвы.

Литва разработала и ввела в конце 2022 года для обращающихся за визой или видом на жительство граждан РФ и Белоруссии специальную анкету, в которой в том числе есть вопросы об отношении к происходящему на Украине. Обязанность заполнения вопросника касается всех граждан России и Белоруссии в возрасте старше 18 лет. В анкете необходимо ответить на вопросы об образовании, прежнем месте работы, службе в вооруженных силах, связях в предпринимательских кругах, контактах с государственными инстанциями стран, не являющихся членами НАТО и Евросоюза. Там также содержится требование указать свое отношения к событиям на Украине. Просьбы тех лиц, которые отказываются заполнять анкету или отвечают не на все вопросы, к рассмотрению не принимаются.