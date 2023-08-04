Главы МВД Польши и Литвы обсудили возможность полного закрытия границ с Белоруссией

В Варшаве допустили возможность полной изоляции Минска

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский во время телефонного разговора с литовской коллегой Агне Билотайте обсудил возможность полного закрытия пограничных переходов на границах с Белоруссией. Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).

"В телефонном разговоре с министром внутренних дел Литвы А. Билотайте мы обсудили варианты совместной реакции на появляющиеся со стороны угрозы, вплоть до возможного закрытия всех пограничных переходов и полной изоляции режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - отмечается в сообщении.

В конце июля он уже высказывался о такой возможности и не исключал, что дело может дойти "до полной изоляции Белоруссии".