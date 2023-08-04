Додик назвал операцию "Буря" совместным преступлением США и Хорватии против сербов

Президент Республики Сербской также обвинил Вашингтон в игнорировании положений Общего рамочного мирного соглашения по Боснии

БЕЛГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик назвал операцию "Буря", проведенную хорватскими силами в 1995 году, совместным преступлением Соединенных Штатов и Хорватии в отношении сербов. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Буря" была совместным преступным деянием США и Хорватии, которым не терпелось провести этническую зачистку этого района от сербов. Этого нельзя простить", - отметил Додик. "Мы имеем право помнить о наших страданиях, и я никогда никому не позволю умалять достоинство сербского народа и Республики Сербской", - добавил он.

Он также обвинил Вашингтон в грубом и систематическом нарушении прав Республики Сербской и игнорировании положений Общего рамочного мирного соглашения по Боснии (Дейтонское соглашение).

"Буря" - военная операция хорватских вооруженных сил, осуществленная 4-5 августа 1995 года. Ее результатом стала ликвидация самопровозглашенной республики Сербская Краина на территории Хорватии. В ходе операции было убито около 2,5 тыс. сербов и столько же пропало без вести, почти 250 тыс. стали беженцами. Было уничтожено более 25 тыс. жилых домов, принадлежавших сербам, а также 13 тыс. православных церквей, музеев и других объектов.

В Сербии этот день считают днем национальной скорби, Белград ежегодно объявляет 5 августа днем траура. В Хорватии же эту операцию считают "освобождением от сербской оккупации", 5 августа здесь отмечается официальный государственный праздник - День победы и отечественной благодарности, а также День хорватских защитников.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко почтил память погибших в ходе операции "Буря", отметив, что Запад действует теми же способами и сейчас против русских.